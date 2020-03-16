Узбекистан готов увеличить производство медицинских масок

БАКУ /Trend/ - Предприятия Узбекистана, производящие медицинские маски, готовы увеличить их выпуск до двух миллионов штук в день, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Узтекстильпром».

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и соблюдения правил личной гигиены, в период января – марта 2020 года десятки частных предприятий наладили и расширили производство медицинских масок трех основных типов: «оригинальные одноразовые 3-слойные медицинские маски», проклеенные на специальных машинах; «одноразовые 3-слойные медицинские маски из спанбонда»; «3-4-слойные марлевые медицинские маски» (повязки), произведённые полностью из местного сырья.

По данным ассоциации, суммарные производственные мощности этих предприятий на начало марта превысили 500 000 масок в день с возможностью немедленного наращивания до более одного миллиона штук в день и далее - двух миллионов штук и выше (в аптечных сетях и санитарных службах страны созданы достаточные запасы медицинских масок).

Отмечается, что предпринимаются меры по дальнейшему расширению бесперебойного производства медицинских масок (трехсменная работа, увеличены запасы основного сырья – «спанбонда», импорт готовых масок, организована сертификация новых производителей со стороны санитарных ведомств и т.п.), а также соответствующими структурами организована система их распределения через аптечные сети, медицинские учреждения и т.п.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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