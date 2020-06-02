Самир Шарифов: В связи с выполнением бюджета нет никаких проблем

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Азербайджан не имеет никаких проблем в связи с выполнением государственного бюджета на 2020 год.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения выполнения госбюджета на 2019 год на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что результаты прошедших пяти месяцев уже налицо, и образовался довольно крупный профицит. По словам министра, это в целом прекрасная картина, и подробная информация об этих результатах будет предоставлена после соответствующих анализов.

Министр добавил, что в направлении сокращения зависимости экономики от нефтяного сектора, предпринимаются действенные шаги.

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(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)