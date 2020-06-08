Азербайджанские аналитики: Цена на Brent может достигнуть 48$

БАКУ/Trend/ - Заявления стран ОПЕК+ о продлении решения об ограничении добычи нефти до июля привели к росту цены на нефть марки Brent, которая, если останется выше 42 долларов, может достичь на этой неделе отметки в 48 долларов за баррель.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики отмечают, что тенденция роста цен продолжится.

В центре внимания трейдеров находятся показатели по запасам нефти и бензина в США, которые будут опубликованы в среду в 18:30 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Позитивное раскрытие фундаментальных показателей по американскому рынку труда на международных валютных биржах привело к ослаблению волны подорожания курса EUR/USD. Однако в условиях сохранения более сильного состояния экономических показателей Германии и Еврозоны спрос на евро может еще больше возрасти.

Курс EUR/USD начал дешеветь в пятницу, столкнувшись с сопротивлением на 1,14 доллара. Согласно анализам, обменный курс, который в настоящее время торгуется выше 1,13 доллара и может пережить волну повторного роста, пока остается выше 1,12 доллара.

Британский фунт стерлингов

Тот факт, что показатели экономики Великобритании находятся на лучшем уровне по сравнению с американскими, также дает основание прогнозировать, что рост курса GBP/USD продолжится до 1,3 доллара.

В центре внимания инвесторов находятся перспективы экономического соглашения о Брексите между правительством Великобритании и Европейским Союзом.

Турецкая лира

Снижение курса USD/TRY, наблюдаемое в течение последних недель, продолжается и может достичь уровня 6,68 турецких лир за доллар, если преодолеет планку в 6,74 турецких лир за доллар.

Золото

Ожидания оживления в мировой экономике привели к снижению спроса на золото на рынках цветных металлов. Вызывая "сопротивление" на отметке в 1707 долларов за унцию (56 долларов/грамм). В ближайшей перспективе ожидается, что цена за унцию упадет до отметки в 1 648 долларов (53 доллара за грамм).

Инвесткомпания отмечает, что вышеизложенные данные носят исключительно рекомендательный характер, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili