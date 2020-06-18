Китай спишет в 2020 году долги стран Африки по льготным беспроцентным займам

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал списать в текущем году долги стран Африки по льготным беспроцентным займам и оказать им финансовую поддержку в связи с возникшими экономическими проблемами, вызванными пандемией нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг МИД Китая.

"Мы спишем долги стран - участниц Форума сотрудничества "Китай - Африка" по беспроцентным займам, истекающим в 2020 году, - приводит его слова китайское внешнеполитическое ведомство в распространенном тексте речи, с которой Си Цзиньпин выступил на чрезвычайном саммите, проведенном накануне в режиме видеоконференции. - Пекин намерен объединить усилия с международным сообществом для того, чтобы предоставить значительную поддержку африканским государствам, больше всего пострадавшим от пандемии нового коронавируса и испытывающим финансовые трудности".

По словам председателя КНР, китайские власти будут поощрять национальные финансовые организации к взаимодействию с механизмом инициативы приостановления обслуживания долга (DSSI) G20 и к "проведению дружественных переговоров с государствами Африки в соответствии с рыночными принципами".

"Китай надеется, что международное сообщество, прежде всего развитые страны и многосторонние финансовые механизмы, предпримут более решительные шаги, чтобы облегчить долговое бремя африканских государств", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В июне 2019 года на встрече с лидерами африканских стран в ходе саммита G20 в Осаке Си Цзиньпин подчеркнул, что власти КНР заинтересованы в тесном сотрудничестве с Африкой и будут совместно с прочими членами ООН активно содействовать решению наиболее важных проблем этого континента. По словам китайского лидера, Пекин намерен выстраивать с государствами данного региона исключительно равноправные отношения, учитывать их интересы, а также рассчитывает на создание совместно с ними единой многосторонней системы свободной торговли.