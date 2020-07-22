В Туркменистане увеличилось количество банковских карт

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Лента новостей
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
Гасан бек Зардаби и Ханифа Абаева - история одной любви. В честь 145-летия Национальной прессы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила представителей СМИ по случаю 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на официальной странице в Facebook в связи с 22 июля - Днем национальной печати (ФОТО)
ЕС и партнеры выделили 35 грантов, чтобы помочь грузинским фермерам восстановиться после пандемии COVID-19
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан превратился в огромную силу и в международной плоскости, и в пределах страны, и в борьбе с горе-соседями
Президент Ильхам Алиев - Пашиняну: В то время ОДКБ была плохой, ты оскорблял ее, а сейчас умоляешь ее о помощи. Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет
Президент Ильхам Алиев: Как мы солидарны со всеми мусульманскими странами, такого же отношения мы ждем от них
Президент Ильхам Алиев: В эти дни мы ощутили мощную международную поддержку, которой никогда не было
Президент Ильхам Алиев: Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал Азербайджан, сказал, что находится рядом с Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: Около пятидесяти тысяч граждан Азербайджана уже обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для того, чтобы защищать Родину
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – сильное государство, в Азербайджане есть сильная власть, обладающая твердой волей, а самое главное - есть поддержка народа
Президент Ильхам Алиев: Некоторые грязные элементы, члены Народного фронта Азербайджана попытались спровоцировать беспорядки, ворвались в здание парламента, где совершили разгром
Президент Ильхам Алиев: Сегодня несбыточная мечта Народного фронта заключается в том, чтобы у нас не было возможностей, чтобы Азербайджан вновь потерял земли
Минобороны Азербайджана: Азербайджанская армия не предпринимала никаких атак в Товузском направлении
Президент Ильхам Алиев: Если изменники, продавшие армянам такую неприступную крепость, как Шуша, не предатели, то кто же они?!
Президент Ильхам Алиев: Омерзительная группировка, называющая себя оппозицией, хочет, чтобы Азербайджан оказался беспомощным, бессильным, безоружным перед Арменией, как это было при них
Президент Ильхам Алиев: За счет запуска новых нефтяных контрактов, новых проектов мы обеспечим наше долгосрочное развитие
Президент Ильхам Алиев: Как бы сегодня и в предстоящие годы ни развивался ненефтяной сектор, основным источником дохода для нас является энергетический сектор
Президент Ильхам Алиев: И внешняя, и внутренняя политика должна преследовать одну цель - чтобы страна стала еще более могущественной, чтобы люди жили еще лучше
Президент Ильхам Алиев: Проблемы семей шехидов, инвалидов войны постоянно находятся в центре внимания, и в последние годы в этом направлении проделана огромная работа
Граждане пишут: Господин Президент, Ваша целенаправленная политика приведет наш народ к большим успехам и победам
Помощник Президента Азербайджана встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей (ФОТО)