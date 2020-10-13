Большая часть расходов внебюджетного фонда Госналогслужбы Азербайджана пришлась на строительную сферу

БАКУ /Trend/ - Сумма поступлений во внебюджетный фонд Государственной налоговой службы Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составила 106,66 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на ГНС.

По данным, сумма расходов из общего объема поступивших в фонд средств за отчетный период составила 93,55 миллиона манатов.

"Наибольший объем средств за отчетный период был направлен на строительство нежилых зданий - 34,849 миллиона манатов", - сообщается в информации.

Согласно сообщению, на выплату заработной платы штатным сотрудникам было выделено 30,96 миллиона манатов, 5,468 миллиона манатов направлено на выплату заработной платы внештатным сотрудникам службы, 8,198 миллиона манатов на социальные выплаты, 1,84 миллиона манатов - направлено на услуги программного обеспечения и баз данных. Остаток средств фонда на 30 сентября 2020 года составляет 13,108 миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva