Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку на уровне 6,5 %

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку на уровне 6,5 процента, сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции ЦБА.

При этом верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 7 процентов, а нижний предел - 6 процентов.

Это решение было принято в свете значительных изменений в балансе рисков и выравнивания приоритетов для поддержки экономической деятельности и приближения к целям макроэкономической стабильности с момента последнего заседания Совета правления ЦБА по денежно-кредитной политике.

(Автор: Зейни Джафаров)

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