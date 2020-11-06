Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0092 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 6 ноября 2020 г.: 5 ноября 2020 г.: 6 октября 2020 г.: 6 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0092 1,9956 2,004 1,882 0,0136 0,0052 0,1272 1 российский рубль 0,022 0,0219 0,0218 0,0268 0,0001 0,0002 -0,0048 1 турецкая лира 0,2019 0,2014 0,2195 0,2954 0,0005 -0,0176 -0,0935 1 австралийский доллар 1,2343 1,2182 1,2223 1,1723 0,0161 0,0120 0,0620 1 аргентинский песо 0,0215 0,0215 0,0221 0,0285 0 -0,0006 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6519 0,6435 0,6475 0,8328 0,0084 0,0044 -0,1809 1 бразильский реал 0,3069 0,3001 0,3048 0,4257 0,0068 0,0021 -0,1188 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1082 0,107 0,1029 0,1153 0,0012 0,0053 -0,0071 100 южнокорейских вон 0,1512 0,1502 0,1464 0,1468 0,0010 0,0048 0,0044 1 чешская крона 0,0754 0,0743 0,074 0,0738 0,0011 0,0014 0,0016 100 чилийских песо 0,2249 0,2245 0,2131 0,2271 0,0004 0,0118 -0,0022 1 китайский юань 0,2565 0,2554 0,2503 0,243 0,0011 0,0062 0,0135 1 датская крона 0,2698 0,268 0,2694 0,2519 0,0018 0,0004 0,0179 1 грузинский лари 0,5 0,5067 0,53 0,5741 -0,0067 -0,0300 -0,0741 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2192 0,2194 0,217 0,0001 -0,0001 0,0023 1 индийская рупия 0,023 0,0229 0,0232 0,024 0,0001 -0,0002 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,2314 2,2032 2,2081 2,1891 0,0282 0,0233 0,0423 100 индонезийских рупий 0,012 0,0118 0,0115 0,0121 0,0002 0,0005 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,195 0,1936 0,1912 0,176 0,0014 0,0038 0,0190 1 швейцарский франк 1,8813 1,8659 1,858 1,7117 0,0154 0,0233 0,1696 1 израильский шекель 0,503 0,5011 0,4991 0,4868 0,0019 0,0039 0,0162 1 канадский доллар 1,2987 1,2944 1,2824 1,2913 0,0043 0,0163 0,0074 1 кувейтский динар 5,5632 5,5556 5,5537 5,5983 0,0076 0,0095 -0,0351 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,004 0,0044 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,021 0,0203 0,0213 0,0238 0,0007 -0,0003 -0,0028 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1125 0,1126 0,1123 -0,0003 -0,0004 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4105 0,4093 0,4097 0,411 0,0012 0,0008 -0,0005 1 мексиканский песо 0,0818 0,081 0,0795 0,0885 0,0008 0,0023 -0,0067 1 молдавская лея 0,0989 0,0988 0,1009 0,0977 0,0001 -0,0020 0,0012 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,1083 0,1054 0,0001 0 0,0029 1 норвежская крона 0,1842 0,1825 0,1848 0,1851 0,0017 -0,0006 -0,0009 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,018 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4436 0,4399 0,4459 0,4412 0,0037 -0,0023 0,0024 1 сингапурский доллар 1,2595 1,2506 1,2511 1,2516 0,0089 0,0084 0,0079 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4134 2,4028 2,4002 2,3428 0,0106 0,0132 0,0706 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0594 0,0592 0,056 0,0002 0,0004 0,0036 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1646 0,1753 0 -0,0142 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0602 0,0599 0,0598 0,0689 0,0003 0,0004 -0,0087 100 японских иен 1,6435 1,6301 1,6095 1,5586 0,0134 0,0340 0,0849 1 новозеландский доллар 1,1529 1,1385 1,1301 1,0833 0,0144 0,0228 0,0696

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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