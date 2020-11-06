Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0092 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
6 ноября 2020 г.:
|
5 ноября 2020 г.:
|
6 октября 2020 г.:
|
6 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0092
|
1,9956
|
2,004
|
1,882
|
0,0136
|
0,0052
|
0,1272
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,0219
|
0,0218
|
0,0268
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0048
|
1 турецкая лира
|
0,2019
|
0,2014
|
0,2195
|
0,2954
|
0,0005
|
-0,0176
|
-0,0935
|
1 австралийский доллар
|
1,2343
|
1,2182
|
1,2223
|
1,1723
|
0,0161
|
0,0120
|
0,0620
|
1 аргентинский песо
|
0,0215
|
0,0215
|
0,0221
|
0,0285
|
0
|
-0,0006
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6519
|
0,6435
|
0,6475
|
0,8328
|
0,0084
|
0,0044
|
-0,1809
|
1 бразильский реал
|
0,3069
|
0,3001
|
0,3048
|
0,4257
|
0,0068
|
0,0021
|
-0,1188
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1082
|
0,107
|
0,1029
|
0,1153
|
0,0012
|
0,0053
|
-0,0071
|
100 южнокорейских вон
|
0,1512
|
0,1502
|
0,1464
|
0,1468
|
0,0010
|
0,0048
|
0,0044
|
1 чешская крона
|
0,0754
|
0,0743
|
0,074
|
0,0738
|
0,0011
|
0,0014
|
0,0016
|
100 чилийских песо
|
0,2249
|
0,2245
|
0,2131
|
0,2271
|
0,0004
|
0,0118
|
-0,0022
|
1 китайский юань
|
0,2565
|
0,2554
|
0,2503
|
0,243
|
0,0011
|
0,0062
|
0,0135
|
1 датская крона
|
0,2698
|
0,268
|
0,2694
|
0,2519
|
0,0018
|
0,0004
|
0,0179
|
1 грузинский лари
|
0,5
|
0,5067
|
0,53
|
0,5741
|
-0,0067
|
-0,0300
|
-0,0741
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2192
|
0,2194
|
0,217
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0023
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0229
|
0,0232
|
0,024
|
0,0001
|
-0,0002
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2314
|
2,2032
|
2,2081
|
2,1891
|
0,0282
|
0,0233
|
0,0423
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,0118
|
0,0115
|
0,0121
|
0,0002
|
0,0005
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,195
|
0,1936
|
0,1912
|
0,176
|
0,0014
|
0,0038
|
0,0190
|
1 швейцарский франк
|
1,8813
|
1,8659
|
1,858
|
1,7117
|
0,0154
|
0,0233
|
0,1696
|
1 израильский шекель
|
0,503
|
0,5011
|
0,4991
|
0,4868
|
0,0019
|
0,0039
|
0,0162
|
1 канадский доллар
|
1,2987
|
1,2944
|
1,2824
|
1,2913
|
0,0043
|
0,0163
|
0,0074
|
1 кувейтский динар
|
5,5632
|
5,5556
|
5,5537
|
5,5983
|
0,0076
|
0,0095
|
-0,0351
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,0203
|
0,0213
|
0,0238
|
0,0007
|
-0,0003
|
-0,0028
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1125
|
0,1126
|
0,1123
|
-0,0003
|
-0,0004
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4105
|
0,4093
|
0,4097
|
0,411
|
0,0012
|
0,0008
|
-0,0005
|
1 мексиканский песо
|
0,0818
|
0,081
|
0,0795
|
0,0885
|
0,0008
|
0,0023
|
-0,0067
|
1 молдавская лея
|
0,0989
|
0,0988
|
0,1009
|
0,0977
|
0,0001
|
-0,0020
|
0,0012
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1054
|
0,0001
|
0
|
0,0029
|
1 норвежская крона
|
0,1842
|
0,1825
|
0,1848
|
0,1851
|
0,0017
|
-0,0006
|
-0,0009
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,018
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4436
|
0,4399
|
0,4459
|
0,4412
|
0,0037
|
-0,0023
|
0,0024
|
1 сингапурский доллар
|
1,2595
|
1,2506
|
1,2511
|
1,2516
|
0,0089
|
0,0084
|
0,0079
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4134
|
2,4028
|
2,4002
|
2,3428
|
0,0106
|
0,0132
|
0,0706
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0594
|
0,0592
|
0,056
|
0,0002
|
0,0004
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1646
|
0,1753
|
0
|
-0,0142
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0602
|
0,0599
|
0,0598
|
0,0689
|
0,0003
|
0,0004
|
-0,0087
|
100 японских иен
|
1,6435
|
1,6301
|
1,6095
|
1,5586
|
0,0134
|
0,0340
|
0,0849
|
1 новозеландский доллар
|
1,1529
|
1,1385
|
1,1301
|
1,0833
|
0,0144
|
0,0228
|
0,0696
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni