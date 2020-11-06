Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 6 ноября 2020 09:54 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0092 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

6 ноября 2020 г.:

5 ноября 2020 г.:

6 октября 2020 г.:

6 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0092

1,9956

2,004

1,882

0,0136

0,0052

0,1272

1 российский рубль

0,022

0,0219

0,0218

0,0268

0,0001

0,0002

-0,0048

1 турецкая лира

0,2019

0,2014

0,2195

0,2954

0,0005

-0,0176

-0,0935

1 австралийский доллар

1,2343

1,2182

1,2223

1,1723

0,0161

0,0120

0,0620

1 аргентинский песо

0,0215

0,0215

0,0221

0,0285

0

-0,0006

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6519

0,6435

0,6475

0,8328

0,0084

0,0044

-0,1809

1 бразильский реал

0,3069

0,3001

0,3048

0,4257

0,0068

0,0021

-0,1188

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1082

0,107

0,1029

0,1153

0,0012

0,0053

-0,0071

100 южнокорейских вон

0,1512

0,1502

0,1464

0,1468

0,0010

0,0048

0,0044

1 чешская крона

0,0754

0,0743

0,074

0,0738

0,0011

0,0014

0,0016

100 чилийских песо

0,2249

0,2245

0,2131

0,2271

0,0004

0,0118

-0,0022

1 китайский юань

0,2565

0,2554

0,2503

0,243

0,0011

0,0062

0,0135

1 датская крона

0,2698

0,268

0,2694

0,2519

0,0018

0,0004

0,0179

1 грузинский лари

0,5

0,5067

0,53

0,5741

-0,0067

-0,0300

-0,0741

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2192

0,2194

0,217

0,0001

-0,0001

0,0023

1 индийская рупия

0,023

0,0229

0,0232

0,024

0,0001

-0,0002

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,2314

2,2032

2,2081

2,1891

0,0282

0,0233

0,0423

100 индонезийских рупий

0,012

0,0118

0,0115

0,0121

0,0002

0,0005

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,195

0,1936

0,1912

0,176

0,0014

0,0038

0,0190

1 швейцарский франк

1,8813

1,8659

1,858

1,7117

0,0154

0,0233

0,1696

1 израильский шекель

0,503

0,5011

0,4991

0,4868

0,0019

0,0039

0,0162

1 канадский доллар

1,2987

1,2944

1,2824

1,2913

0,0043

0,0163

0,0074

1 кувейтский динар

5,5632

5,5556

5,5537

5,5983

0,0076

0,0095

-0,0351

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

0,004

0,0044

0

-0,0001

-0,0005

1 киргизский сом

0,021

0,0203

0,0213

0,0238

0,0007

-0,0003

-0,0028

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1125

0,1126

0,1123

-0,0003

-0,0004

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4105

0,4093

0,4097

0,411

0,0012

0,0008

-0,0005

1 мексиканский песо

0,0818

0,081

0,0795

0,0885

0,0008

0,0023

-0,0067

1 молдавская лея

0,0989

0,0988

0,1009

0,0977

0,0001

-0,0020

0,0012

1 египетский фунт

0,1083

0,1082

0,1083

0,1054

0,0001

0

0,0029

1 норвежская крона

0,1842

0,1825

0,1848

0,1851

0,0017

-0,0006

-0,0009

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,018

0

0

-0,0016

1 польский злотый

0,4436

0,4399

0,4459

0,4412

0,0037

-0,0023

0,0024

1 сингапурский доллар

1,2595

1,2506

1,2511

1,2516

0,0089

0,0084

0,0079

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4134

2,4028

2,4002

2,3428

0,0106

0,0132

0,0706

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0594

0,0592

0,056

0,0002

0,0004

0,0036

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1646

0,1753

0

-0,0142

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0602

0,0599

0,0598

0,0689

0,0003

0,0004

-0,0087

100 японских иен

1,6435

1,6301

1,6095

1,5586

0,0134

0,0340

0,0849

1 новозеландский доллар

1,1529

1,1385

1,1301

1,0833

0,0144

0,0228

0,0696

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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