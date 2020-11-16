Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0149 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 16 ноября 2020 г.: 13 ноября 2020 г.: 16 октября 2020 г.: 16 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0149 2,0069 1,9896 1,8744 0,0080 0,0253 0,1405 1 российский рубль 0,022 0,022 0,0218 0,0266 0 0,0002 -0,0046 1 турецкая лира 0,2219 0,2206 0,2141 0,2954 0,0013 0,0078 -0,0735 1 австралийский доллар 1,239 1,229 1,2024 1,1551 0,0100 0,0366 0,0839 1 аргентинский песо 0,0213 0,0214 0,0219 0,0285 -0,0001 -0,0006 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6624 0,6632 0,6599 0,8289 -0,0008 0,0025 -0,1665 1 бразильский реал 0,3112 0,3114 0,3028 0,4058 -0,0002 0,0084 -0,0946 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1099 0,1086 0,102 0,1149 0,0013 0,0079 -0,0050 100 южнокорейских вон 0,1534 0,1525 0,1483 0,1459 0,0009 0,0051 0,0075 1 чешская крона 0,0762 0,0757 0,0727 0,0732 0,0005 0,0035 0,0030 100 чилийских песо 0,2216 0,2248 0,2117 0,2118 -0,0032 0,0099 0,0098 1 китайский юань 0,2583 0,2567 0,2529 0,2426 0,0016 0,0054 0,0157 1 датская крона 0,2704 0,2695 0,2673 0,2509 0,0009 0,0031 0,0195 1 грузинский лари 0,5159 0,5161 0,5279 0,5737 -0,0002 -0,0120 -0,0578 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2192 0,2194 0,2171 0,0001 -0,0001 0,0022 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0232 0,0237 0 -0,0004 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2485 2,2311 2,1915 2,1898 0,0174 0,0570 0,0587 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0115 0,0121 0 0,0005 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1963 0,1965 0,1913 0,1759 -0,0002 0,0050 0,0204 1 швейцарский франк 1,8643 1,8584 1,8578 1,7188 0,0059 0,0065 0,1455 1 израильский шекель 0,5047 0,5039 0,5014 0,4881 0,0008 0,0033 0,0166 1 канадский доллар 1,2966 1,2914 1,2844 1,2858 0,0052 0,0122 0,0108 1 кувейтский динар 5,5631 5,5566 5,5517 5,5962 0,0065 0,0114 -0,0331 1 казахский тенге 0,004 0,0039 0,004 0,0044 0,0001 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,0206 0,0212 0,0236 0,0004 -0,0002 -0,0026 100 ливанских фунтов 0,1122 0,112 0,1124 0,1125 0,0002 -0,0002 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,413 0,4117 0,409 0,4098 0,0013 0,0040 0,0032 1 мексиканский песо 0,0837 0,0824 0,0796 0,0882 0,0013 0,0041 -0,0045 1 молдавская лея 0,0994 0,0995 0,1002 0,0965 -0,0001 -0,0008 0,0029 1 египетский фунт 0,1087 0,1086 0,1084 0,1055 0,0001 0,0003 0,0032 1 норвежская крона 0,1865 0,185 0,1812 0,186 0,0015 0,0053 0,0005 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4497 0,4469 0,4365 0,4376 0,0028 0,0132 0,0121 1 сингапурский доллар 1,2632 1,2596 1,249 1,2492 0,0036 0,0142 0,0140 1 саудовский риал 0,4533 0,4532 0,4532 0,4533 0,0001 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4137 2,4125 2,3996 2,3328 0,0012 0,0141 0,0809 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,059 0,0557 0 0,0006 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1645 0,1753 0 -0,0141 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0603 0,06 0,0704 0,0002 0,0005 -0,0099 100 японских иен 1,6259 1,6205 1,6152 1,5657 0,0054 0,0107 0,0602 1 новозеландский доллар 1,169 1,1588 1,1202 1,0857 0,0102 0,0488 0,0833

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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