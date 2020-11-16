Евро подорожал к манату

Финансы 16 ноября 2020 10:04 (UTC+04:00)
Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0149 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

16 ноября 2020 г.:

13 ноября 2020 г.:

16 октября 2020 г.:

16 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0149

2,0069

1,9896

1,8744

0,0080

0,0253

0,1405

1 российский рубль

0,022

0,022

0,0218

0,0266

0

0,0002

-0,0046

1 турецкая лира

0,2219

0,2206

0,2141

0,2954

0,0013

0,0078

-0,0735

1 австралийский доллар

1,239

1,229

1,2024

1,1551

0,0100

0,0366

0,0839

1 аргентинский песо

0,0213

0,0214

0,0219

0,0285

-0,0001

-0,0006

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6624

0,6632

0,6599

0,8289

-0,0008

0,0025

-0,1665

1 бразильский реал

0,3112

0,3114

0,3028

0,4058

-0,0002

0,0084

-0,0946

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1099

0,1086

0,102

0,1149

0,0013

0,0079

-0,0050

100 южнокорейских вон

0,1534

0,1525

0,1483

0,1459

0,0009

0,0051

0,0075

1 чешская крона

0,0762

0,0757

0,0727

0,0732

0,0005

0,0035

0,0030

100 чилийских песо

0,2216

0,2248

0,2117

0,2118

-0,0032

0,0099

0,0098

1 китайский юань

0,2583

0,2567

0,2529

0,2426

0,0016

0,0054

0,0157

1 датская крона

0,2704

0,2695

0,2673

0,2509

0,0009

0,0031

0,0195

1 грузинский лари

0,5159

0,5161

0,5279

0,5737

-0,0002

-0,0120

-0,0578

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2192

0,2194

0,2171

0,0001

-0,0001

0,0022

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0232

0,0237

0

-0,0004

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2485

2,2311

2,1915

2,1898

0,0174

0,0570

0,0587

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0115

0,0121

0

0,0005

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1963

0,1965

0,1913

0,1759

-0,0002

0,0050

0,0204

1 швейцарский франк

1,8643

1,8584

1,8578

1,7188

0,0059

0,0065

0,1455

1 израильский шекель

0,5047

0,5039

0,5014

0,4881

0,0008

0,0033

0,0166

1 канадский доллар

1,2966

1,2914

1,2844

1,2858

0,0052

0,0122

0,0108

1 кувейтский динар

5,5631

5,5566

5,5517

5,5962

0,0065

0,0114

-0,0331

1 казахский тенге

0,004

0,0039

0,004

0,0044

0,0001

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,021

0,0206

0,0212

0,0236

0,0004

-0,0002

-0,0026

100 ливанских фунтов

0,1122

0,112

0,1124

0,1125

0,0002

-0,0002

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,413

0,4117

0,409

0,4098

0,0013

0,0040

0,0032

1 мексиканский песо

0,0837

0,0824

0,0796

0,0882

0,0013

0,0041

-0,0045

1 молдавская лея

0,0994

0,0995

0,1002

0,0965

-0,0001

-0,0008

0,0029

1 египетский фунт

0,1087

0,1086

0,1084

0,1055

0,0001

0,0003

0,0032

1 норвежская крона

0,1865

0,185

0,1812

0,186

0,0015

0,0053

0,0005

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4497

0,4469

0,4365

0,4376

0,0028

0,0132

0,0121

1 сингапурский доллар

1,2632

1,2596

1,249

1,2492

0,0036

0,0142

0,0140

1 саудовский риал

0,4533

0,4532

0,4532

0,4533

0,0001

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4137

2,4125

2,3996

2,3328

0,0012

0,0141

0,0809

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,059

0,0557

0

0,0006

0,0039

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1645

0,1753

0

-0,0141

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0603

0,06

0,0704

0,0002

0,0005

-0,0099

100 японских иен

1,6259

1,6205

1,6152

1,5657

0,0054

0,0107

0,0602

1 новозеландский доллар

1,169

1,1588

1,1202

1,0857

0,0102

0,0488

0,0833

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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