Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0149 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
16 ноября 2020 г.:
|
13 ноября 2020 г.:
|
16 октября 2020 г.:
|
16 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0149
|
2,0069
|
1,9896
|
1,8744
|
0,0080
|
0,0253
|
0,1405
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,022
|
0,0218
|
0,0266
|
0
|
0,0002
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2219
|
0,2206
|
0,2141
|
0,2954
|
0,0013
|
0,0078
|
-0,0735
|
1 австралийский доллар
|
1,239
|
1,229
|
1,2024
|
1,1551
|
0,0100
|
0,0366
|
0,0839
|
1 аргентинский песо
|
0,0213
|
0,0214
|
0,0219
|
0,0285
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,6624
|
0,6632
|
0,6599
|
0,8289
|
-0,0008
|
0,0025
|
-0,1665
|
1 бразильский реал
|
0,3112
|
0,3114
|
0,3028
|
0,4058
|
-0,0002
|
0,0084
|
-0,0946
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1099
|
0,1086
|
0,102
|
0,1149
|
0,0013
|
0,0079
|
-0,0050
|
100 южнокорейских вон
|
0,1534
|
0,1525
|
0,1483
|
0,1459
|
0,0009
|
0,0051
|
0,0075
|
1 чешская крона
|
0,0762
|
0,0757
|
0,0727
|
0,0732
|
0,0005
|
0,0035
|
0,0030
|
100 чилийских песо
|
0,2216
|
0,2248
|
0,2117
|
0,2118
|
-0,0032
|
0,0099
|
0,0098
|
1 китайский юань
|
0,2583
|
0,2567
|
0,2529
|
0,2426
|
0,0016
|
0,0054
|
0,0157
|
1 датская крона
|
0,2704
|
0,2695
|
0,2673
|
0,2509
|
0,0009
|
0,0031
|
0,0195
|
1 грузинский лари
|
0,5159
|
0,5161
|
0,5279
|
0,5737
|
-0,0002
|
-0,0120
|
-0,0578
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2192
|
0,2194
|
0,2171
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0232
|
0,0237
|
0
|
-0,0004
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2485
|
2,2311
|
2,1915
|
2,1898
|
0,0174
|
0,0570
|
0,0587
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0115
|
0,0121
|
0
|
0,0005
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1963
|
0,1965
|
0,1913
|
0,1759
|
-0,0002
|
0,0050
|
0,0204
|
1 швейцарский франк
|
1,8643
|
1,8584
|
1,8578
|
1,7188
|
0,0059
|
0,0065
|
0,1455
|
1 израильский шекель
|
0,5047
|
0,5039
|
0,5014
|
0,4881
|
0,0008
|
0,0033
|
0,0166
|
1 канадский доллар
|
1,2966
|
1,2914
|
1,2844
|
1,2858
|
0,0052
|
0,0122
|
0,0108
|
1 кувейтский динар
|
5,5631
|
5,5566
|
5,5517
|
5,5962
|
0,0065
|
0,0114
|
-0,0331
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0039
|
0,004
|
0,0044
|
0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,0206
|
0,0212
|
0,0236
|
0,0004
|
-0,0002
|
-0,0026
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,112
|
0,1124
|
0,1125
|
0,0002
|
-0,0002
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,413
|
0,4117
|
0,409
|
0,4098
|
0,0013
|
0,0040
|
0,0032
|
1 мексиканский песо
|
0,0837
|
0,0824
|
0,0796
|
0,0882
|
0,0013
|
0,0041
|
-0,0045
|
1 молдавская лея
|
0,0994
|
0,0995
|
0,1002
|
0,0965
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0029
|
1 египетский фунт
|
0,1087
|
0,1086
|
0,1084
|
0,1055
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,1865
|
0,185
|
0,1812
|
0,186
|
0,0015
|
0,0053
|
0,0005
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4497
|
0,4469
|
0,4365
|
0,4376
|
0,0028
|
0,0132
|
0,0121
|
1 сингапурский доллар
|
1,2632
|
1,2596
|
1,249
|
1,2492
|
0,0036
|
0,0142
|
0,0140
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,0001
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4137
|
2,4125
|
2,3996
|
2,3328
|
0,0012
|
0,0141
|
0,0809
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,059
|
0,0557
|
0
|
0,0006
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1645
|
0,1753
|
0
|
-0,0141
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0605
|
0,0603
|
0,06
|
0,0704
|
0,0002
|
0,0005
|
-0,0099
|
100 японских иен
|
1,6259
|
1,6205
|
1,6152
|
1,5657
|
0,0054
|
0,0107
|
0,0602
|
1 новозеландский доллар
|
1,169
|
1,1588
|
1,1202
|
1,0857
|
0,0102
|
0,0488
|
0,0833
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni