Торгово-клиринговая система повысит производительность Казахстанской фондовой биржи

Финансы 2 декабря 2020 14:35 (UTC+04:00)
Торгово-клиринговая система повысит производительность Казахстанской фондовой биржи

Внедрение новой торгово-клиринговой системы «ASTS+» Казахстанской фондовой биржей повысит показатели надежности, производительности и функциональности, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Новая платформа позволяет организовать высокочастотную торговлю, в том числе с участием внешних алгоритмических торговых систем. Это позволит поддерживать большое количество индивидуальных торговых счетов, что несомненно найдет свое отражение при популяризации торгов среди физических лиц через брокеров. Описанные мероприятия должны дать синергетический эффект, а также положительно сказаться на привлечении нерезидентов на валютный рынок, что в итоге приведет к повышению его ликвидности.

С 2019 года Казахстанская фондовая биржа начала вводить в действие новую торгово-клиринговую систему «ASTS+» и приступила к выполнению функций центрального контрагента на фондовом рынке. Напомню, что основная функция центрального контрагента заключается в обеспечении гарантий исполнения сделок по итогам торгов. Так, с внедрением новой системы 3 декабря 2019 года были запущены торги с центральным контрагентом акциями, паями, ETF с расчетами в тенге и еврооблигациями, GDR с расчетами в долларах США.

Второй этап релиза «ASTS+» в августе 2020 года позволил бирже исполнять функции центрального контрагента по всем финансовым инструментам фондового рынка, включая государственные ценные бумагами, корпоративные облигации, а также инструменты денежного рынка.

После «обкатки» первых двух релизов, 30 ноября текущего года все торги на валютном рынке также переведены в новую торгово-клиринговую систему. При этом, биржа будет выполнять функции центрального контрагента и на валютном рынке.

Система «ASTS+» была разработана на базе торговой платформы Московской Биржи (MOEX) с соответствующей адаптацией к условиям и законодательству отечественного рынка ценных бумаг. Внедрение новой торговой системы производится в рамках реализации Соглашения о стратегическом партнерстве KASE с Московской Биржей, которым запланирована поэтапная модернизация торговых и клиринговых систем на фондовом, валютном и срочном рынках, что позволит бирже внедрить новые торговые инструменты и расчетные циклы, повысить надежность IT-инфраструктуры, снизить риски и обеспечит новые возможности для высокочастотной торговли.

Из новшеств «ASTS+» можно выделить режим переговорных сделок, являющийся аналогом внебиржевого рынка. Также расширена линейка производных финансовых инструментов и существенно улучшена система риск-менеджмента.

Отличительными особенностями «ASTS+» являются высокая надежность IT-систем, быстродействие со скоростью обработки порядка 30 тысяч транзакций в секунду и функциональность с поддержкой широкого набора инструментов финансового рынка. Внедрение новой системы способствует улучшению функционала и системы управления рисками центрального контрагента на валютном рынке.

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