Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений
БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 19 марта приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,25 процента.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора установлен на уровне 5,75 процента, а верхний - 6,75 процента.
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