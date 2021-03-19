Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 19 марта приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,25 процента.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора установлен на уровне 5,75 процента, а верхний - 6,75 процента.