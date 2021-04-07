Минфин Азербайджана разместил на аукционе облигации на 30 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 30 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 23 инвестора подали 39 заявок в ценовом диапазоне от 86,69 маната (13 процентов) до 100,61 маната (7,27 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 100,06 маната (7,48 процента), а средневзвешенная цена – 100,27 маната (7,4 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 170,5 миллиона манатов, а объем размещения – 45 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг - второе апреля 2024 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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