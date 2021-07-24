В Азербайджане выросло кредитование сферы домохозяйств

БАКУ /Trend/ - Кредитование сферы домохозяйств в Азербайджане на начало июня 2021 года выросло на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центробанка (ЦБА), кредитование данной сферы составило 7,152 миллиарда манатов.

При этом 1,05 миллиарда манатов, или 15,1 процента выданных кредитов пришлось на краткосрочные кредиты, из которых 863,4 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, а 182,7 миллиона – в иностранной.

Долгосрочные кредиты достигли 5,87 миллиарда манатов, или 84,9 процента. В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 5,61 миллиарда манатов, а в иностранной - на 259,4 миллиона в манатном эквиваленте.

Кредитные операции в сфере домохозяйств осуществлялись в основном в национальной валюте. Таким образом, кредиты в национальной валюте в целом составили 93,6 процента (более 6,47 миллиарда манатов) от общей суммы кредитования сектора.

Отметим, что удельный вес кредитования домохозяйств в кредитовании реального сектора в отчетный период составил 47,5 процента, увеличившись за год на три процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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