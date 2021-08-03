Узбекистан может получить средства от МВФ на восстановление экономики

В соответствии с квотой 0,116 процента Узбекистан может получить от Международного валютного фонда (МВФ) 754 миллионов долларов на восстановление экономики, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Это следует из распространенного заявления фонда.

Фонд отмечает, что решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам пропорционально квотам. При этом около 275 млрд долларов поступит "странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода".

МВФ также изучает другие варианты оказания помощи более бедным и более уязвимым странам в их усилиях по восстановлению.

"Это историческое решение – самое крупное распределение в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", – заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, выделение этих средств "послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики".