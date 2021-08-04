Переход Pasha Sigorta на модель Agile способствует оптимизации процесса страхования

Финансы 4 августа 2021 00:01 (UTC+04:00)
Переход Pasha Sigorta на модель Agile способствует оптимизации процесса страхования

БАКУ /Trend/ - Переход Pasha Sigorta на модель Agile, главным образом, способствует повышению эффективности работы и оптимизации процесса страхования.

Об этом Trend сказала в четверг руководитель отдела по Agile-трансформации Pasha Sigorta Нурана Теймурова.

По ее словам, данная модель помогает также усовершенствовать процесс для обращающегося в компанию клиента, начиная от покупки продукта и заканчивая произошедшим страховым случаем.

"Главным субъектом перехода на Agile является клиент, и наша задача в том, чтобы он мог легко приобретать различные продукты и во время каких-либо страховых случаев смог правильным образом заявить о происшествии и получить выплату", - сказала Теймурова.

По ее словам, после перехода на новые продукты в рамках Agile клиенты будут еще больше заинтересованы в них, что в свою очередь поможет гражданам осознать всю важность страхования. Поэтому продажи повысятся не только в Pasha Sigorta, но и на всем страховом рынке.

После перехода на новую платформу страховые сборы, можно сказать, повысились, добавила руководитель отдела по Agile-трансформации.

Она отметила, что по данному сегменту существуют два направления – страхование автотранспорта и имущества, а также медицинское страхование.

"У нас существует много программ и ежемесячно мы представляем клиентам различные кампании и по авто-, и по имущественному страхованию. В будущем же планируем создать проект, где клиент сам сможет выбирать нужный ему продукт через цифровые каналы. В медицинском страховании представлена индивидуальная страховка для физических лиц, а до этого была только для корпоративных клиентов. В этом направлении мы видим первые плоды успешной деятельности" - сказала Нурана Теймурова.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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