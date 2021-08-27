ЧБТР о возможности предоставления финансирования в местной валюте в Турции и Украине

САЛОНИКИ /Trend/- Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) видит большой потенциал для предоставления финансирования в местной валюте в Турции и Украине.

Об этом сказал в пятницу президент ЧБТР Дмитрий Панкин на мероприятии на тему «Черноморский регион в постпандемический период: стратегический диалог с руководством ЧБТР» в Салониках (Греция), сообщает командированный в Грецию корреспондент Trend.

«В настоящее время мы выпускаем облигации в местной валюте в Азербайджане, Румынии и других странах. В этом случае ответственность банка не меняется. Мы также можем выпускать облигации в местной валюте в Турции и Украине. Пока это представляется сложным, но есть возможность для этого в будущем», - сказал он.

Панкин также отметил, что банк намерен усилить свой потенциал по генерированию проектов и возглавить организацию финансирования для мобилизации дополнительных ресурсов в регион.

ЧБТР нацелен на поддержание диверсифицированного и сбалансированного портфеля операций с долей государственного сектора около 30 процентов, стремясь к специализации в сфере экологического финансирования, добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)