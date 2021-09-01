Акции большинства узбекских банков и компаний увеличились
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Проект закона «О платежных услугах и системах» представлен на рассмотрение в Кабмин Азербайджана – ЦБ
На обязательное non-life страхование в Азербайджане приходится порядка четверти всех страховых сборов
Азербайджан одержал победу, и сейчас не существует никакой Минской группы ОБСЕ – российский политолог
Любой способ монетизации газовых ресурсов Туркменистана будет иметь положительное влияние - Оксфордский институт
Надеюсь, что освобожденные территории Азербайджана вновь будут процветать - кыргызстанский журналист
Надеюсь, что на освобожденных азербайджанских землях никогда больше не будет войны - боснийский журналист