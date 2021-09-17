Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2021 года объём стратегических валютных резервов Азербайджана превысил 53 миллиарда долларов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается на уровне 2,8 процента, или 2,4 миллиарда долларов, – до 53,2 миллиарда долларов.

Кроме того, сообщается, что за этот период резервы ЦБ увеличились на 10,6 процента – до семи миллиардов долларов. Основным драйвером роста стало увеличение лимита специальных прав заимствования (SDR), выделенных Азербайджану Международным валютным фондом в рамках распределения SDR в соответствии с квотой в августе.

Отметим, что увеличение стратегических валютных резервов Азербайджана указывает на стабильность маната.

Напомним, что в конце 2020 года глава Центрального банка Азербайджана заявил, что в условиях профицитного внешнеторгового баланса стратегические валютные резервы Азербайджана, превышая годовой валовой внутренний продукт (ВВП), составили около 50 миллиардов долларов США.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: jafarov_zeyni