Недвижимое имущество азербайджанского Bank Standard выставлено на аукцион

БАКУ /Trend/ - 26 января на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ЗАО Standard Bank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Согласно данным, недвижимость состоит из одноэтажного четырехкомнатного жилого помещения (70,2 кв.м) и подсобного помещения (27,1 кв.м) в городе Гянджа (Низаминский район, улица Аббаса Аббасзаде).

Стартовая цена - 150 тысяч манатов.

Желающие участвовать в аукционе могут предоставить необходимые документы для участия в открытом аукционе по адресу город Баку, Ясамальский район, квартал 593, улица Абдулвахаба Саламзаде.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)