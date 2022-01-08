Недвижимое имущество азербайджанского Bank Standard выставлено на аукцион
БАКУ /Trend/ - 26 января на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ЗАО Standard Bank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.
Согласно данным, недвижимость состоит из одноэтажного четырехкомнатного жилого помещения (70,2 кв.м) и подсобного помещения (27,1 кв.м) в городе Гянджа (Низаминский район, улица Аббаса Аббасзаде).
Стартовая цена - 150 тысяч манатов.
Желающие участвовать в аукционе могут предоставить необходимые документы для участия в открытом аукционе по адресу город Баку, Ясамальский район, квартал 593, улица Абдулвахаба Саламзаде.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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