Официальный курс маната к мировым валютам на 23 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 февраля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9257 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9257 1 австралийский доллар AUD 1,2299 1 аргентинский песо ARS 0,0159 1 белорусский рубль BYN 0,6433 1 бразильский реал BRL 0,3360 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1130 100 южнокорейских вон KRW 0,1426 1 чешская крона CZK 0,0784 100 чилийских песо CLP 0,2144 1 китайский юань CNY 0,2687 1 датская крона DKK 0,2589 1 грузинский лари GEL 0,5657 1 гонконгский доллар HKD 0,2179 1 индийская рупия INR 0,0228 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3116 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1822 1 швейцарский франк CHF 1,8465 1 израильский шекель ILS 0,5258 1 канадский доллар CAD 1,3336 1 кувейтский динар KWD 5,6198 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1126 1 малайзийский ринггит MYR 0,4062 1 мексиканский песо MXN 0,0838 1 молдавский лей MDL 0,0949 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1912 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4234 1 российский рубль RUB 0,0216 1 сингапурский доллар SGD 1,2639 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3835 1 турецкая лира TRY 0,1239 1 тайваньский доллар TWD 0,0610 1 таджикский сомони TJS 0,1510 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0585 100 японских йен JPY 1,4776 1 новозеландский доллар NZD 1,1503

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)