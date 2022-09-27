Назван конкурент доллара

Криптовалюты конкурируют с долларом за звание самого прибыльного актива в текущем квартале. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 (измеряет 100 лучших токенов) прибавил 7,3 процента с конца июня, в то время как акции, облигации, товары и золото понесли потери. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Bloomberg.

Индекс доллара вырос на аналогичную величину за этот период, достигнув максимума. Падение традиционных активов отражает потрясения, вызванные ужесточением денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, отмечает издание.

Курс биткойна вырос примерно на 2,1 процента до 19 300 долларов 26 сентября. Согласно данным, названным Bloomberg, он показал средний доход чуть более 22 процентов. Курс эфира увеличился на 1,45 процента.