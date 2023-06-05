Повышается экономическая независимость ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Повышается экономическая независимость Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В тексте законопроекта говорится, что органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица не могут прямо или косвенно ограничивать, оказывать противозаконное влияние и вмешиваться в деятельность ЦБ по осуществлению функций и полномочий, установленных Конституцией и законами Азербайджанской Республики.

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