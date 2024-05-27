Назначены новый генеральный директор и советник председателя ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен новый генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным ЦБА, на эту должность назначен Вюсал Халилов.

Таким образом, число генеральных директоров достигло 10 человек.

Отметим, что помимо Вюсала Халилова генеральными директорами ЦБА являются Зия Алиев, Вугар Ахмедов, Али Ахмедов, Тогрул Алиев, Фарид Османов, Гюляр Пашаева, Ряна Маликова, Ряшад Мамедов и Шахин Махмудзаде.

Кроме того, новым советником председателя ЦБА Талеха Кязымова назначен Акиф Багиров.

Также отметим, что помимо Акифа Багирова советниками председателя ЦБА являются Абдулла Малик-Асланов и Вугар Алиев.

Таким образом, число советников увеличено до трех.

Напомним, что до этого назначения Халилов был генеральным директором блока "Технологии" PASHA Bank, а Багиров работал консультантом в Аппарате председателя ЦБА.

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