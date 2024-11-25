Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 11 ноября 1,7 18 ноября 1,7 12 ноября 1,7 19 ноября 1,7 13 ноября 1,7 20 ноября 1,7 14 ноября 1,7 21 ноября 1,7 15 ноября 1,7 22 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0115 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0192 маната и составил 1,7932 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 11 ноября 1,8255 18 ноября 1,7918 12 ноября 1,8255 19 ноября 1,7995 13 ноября 1,8255 20 ноября 1,8007 14 ноября 1,7932 21 ноября 1,7938 15 ноября 1,7922 22 ноября 1,7803 Средний курс за неделю 1,8124 Средний курс за неделю 1,7932

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0215 маната.

*Поскольку ранее курс рассчитывался за 1 российский рубль, а с 18 ноября - за 100 российских рублей, сравнивать разницу в средневзвешенном значении будет некорректно

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 11 ноября 0,0174 18 ноября 1,7000 12 ноября 0,0174 19 ноября 1,7011 13 ноября 0,0174 20 ноября 1,7043 14 ноября 0,0173 21 ноября 1,6915 15 ноября 0,0172 22 ноября 1,6785 Средний курс за неделю *0,0173 Средний курс за неделю *1,6951

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0492 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 11 ноября 0,0497 18 ноября 0,0493 12 ноября 0,0497 19 ноября 0,0491 13 ноября 0,0497 20 ноября 0,0493 14 ноября 0,0495 21 ноября 0,0493 15 ноября 0,0494 22 ноября 0,0492 Средний курс за неделю 0,0496 Средний курс за неделю 0,0492

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*Поскольку ранее курс рассчитывался за 1 российский рубль, а с 18 ноября - за 100 российских рублей, сравнивать разницу в средневзвешенном значении будет некорректно