Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 25 ноября 2024 11:13 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

11 ноября

1,7

18 ноября

1,7

12 ноября

1,7

19 ноября

1,7

13 ноября

1,7

20 ноября

1,7

14 ноября

1,7

21 ноября

1,7

15 ноября

1,7

22 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0115 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0192 маната и составил 1,7932 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

11 ноября

1,8255

18 ноября

1,7918

12 ноября

1,8255

19 ноября

1,7995

13 ноября

1,8255

20 ноября

1,8007

14 ноября

1,7932

21 ноября

1,7938

15 ноября

1,7922

22 ноября

1,7803

Средний курс за неделю

1,8124

Средний курс за неделю

1,7932

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0215 маната.

*Поскольку ранее курс рассчитывался за 1 российский рубль, а с 18 ноября - за 100 российских рублей, сравнивать разницу в средневзвешенном значении будет некорректно

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

11 ноября

0,0174

18 ноября

1,7000

12 ноября

0,0174

19 ноября

1,7011

13 ноября

0,0174

20 ноября

1,7043

14 ноября

0,0173

21 ноября

1,6915

15 ноября

0,0172

22 ноября

1,6785

Средний курс за неделю

*0,0173

Средний курс за неделю

*1,6951

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0492 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

11 ноября

0,0497

18 ноября

0,0493

12 ноября

0,0497

19 ноября

0,0491

13 ноября

0,0497

20 ноября

0,0493

14 ноября

0,0495

21 ноября

0,0493

15 ноября

0,0494

22 ноября

0,0492

Средний курс за неделю

0,0496

Средний курс за неделю

0,0492

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

*Поскольку ранее курс рассчитывался за 1 российский рубль, а с 18 ноября - за 100 российских рублей, сравнивать разницу в средневзвешенном значении будет некорректно

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости