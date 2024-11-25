Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
11 ноября
|
1,7
|
18 ноября
|
1,7
|
12 ноября
|
1,7
|
19 ноября
|
1,7
|
13 ноября
|
1,7
|
20 ноября
|
1,7
|
14 ноября
|
1,7
|
21 ноября
|
1,7
|
15 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0115 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0192 маната и составил 1,7932 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
11 ноября
|
1,8255
|
18 ноября
|
1,7918
|
12 ноября
|
1,8255
|
19 ноября
|
1,7995
|
13 ноября
|
1,8255
|
20 ноября
|
1,8007
|
14 ноября
|
1,7932
|
21 ноября
|
1,7938
|
15 ноября
|
1,7922
|
22 ноября
|
1,7803
|
Средний курс за неделю
|
1,8124
|
Средний курс за неделю
|
1,7932
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0215 маната.
*Поскольку ранее курс рассчитывался за 1 российский рубль, а с 18 ноября - за 100 российских рублей, сравнивать разницу в средневзвешенном значении будет некорректно
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
11 ноября
|
0,0174
|
18 ноября
|
1,7000
|
12 ноября
|
0,0174
|
19 ноября
|
1,7011
|
13 ноября
|
0,0174
|
20 ноября
|
1,7043
|
14 ноября
|
0,0173
|
21 ноября
|
1,6915
|
15 ноября
|
0,0172
|
22 ноября
|
1,6785
|
Средний курс за неделю
|
*0,0173
|
Средний курс за неделю
|
*1,6951
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0492 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
11 ноября
|
0,0497
|
18 ноября
|
0,0493
|
12 ноября
|
0,0497
|
19 ноября
|
0,0491
|
13 ноября
|
0,0497
|
20 ноября
|
0,0493
|
14 ноября
|
0,0495
|
21 ноября
|
0,0493
|
15 ноября
|
0,0494
|
22 ноября
|
0,0492
|
Средний курс за неделю
|
0,0496
|
Средний курс за неделю
|
0,0492
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*Поскольку ранее курс рассчитывался за 1 российский рубль, а с 18 ноября - за 100 российских рублей, сравнивать разницу в средневзвешенном значении будет некорректно