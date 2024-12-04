Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 4 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7869 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7868 1 австралийский доллар AUD 1,0945 1 аргентинский песо ARS 0,4961 1 белорусский рубль BYN 0,9128 1 бразильский реал BRL 0,4628 1 дирхам ОАЭ AED 0,1204 1 южноафриканский ранд ZAR 0,071 100 южнокорейских вон KRW 0,2337 1 чешская крона CZK 0,2396 100 чилийских песо CLP 0,5965 1 китайский юань CNY 0,2184 1 датская крона DKK 0,0201 1 грузинский лари GEL 2,1553 1 гонконгский доллар HKD 0,0385 1 индийская рупия INR 0,1543 1 британский фунт стерлингов GBP 1,9182 100 индонезийских рупий IDR 0,4701 100 иранских риалов IRR 1,2087 1 шведская крона SEK 5,5295 1 швейцарский франк CHF 0,3251 1 израильский шекель ILS 0,4663 1 канадский доллар CAD 0,0196 1 кувейтский динар KWD 0,4307 1 казахский тенге KZT 0,0931 1 кыргызский сом KGS 0,1536 100 ливанских фунтов LBP 0,0132 1 малайзийский ринггит MYR 0,6118 1 мексиканский песо MXN 0,4162 1 молдавский лей MDL 0,3591 1 египетский фунт EGP 1,619 1 норвежская крона NOK 0,0153 100 узбекских сомов UZS 1,2637 1 польский злотый PLN 0,4525 100 российских рублей RUB 2,2345 1 сингапурский доллар SGD 0,0489 1 саудовский риал SAR 0,4857 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 0,0408 1 турецкая лира TRY 1,1333 1 тайваньский доллар TWD 0,9956 1 таджикский сомони TJS 0,1592 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0411 100 японских йен JPY 1,1025 1 новозеландский доллар NZD 1,0169

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