Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7909 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7909 1 австралийский доллар AUD 1,0849 1 белорусский рубль BYN 0,4961 1 болгарский леви BGN 0,9183 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 100 южнокорейских вон KRW 0,1184 1 чешская крона CZK 0,0714 1 китайский юань CNY 0,2335 1 датская крона DKK 0,2402 1 грузинский лари GEL 0,6104 1 гонконгский доллар HKD 0,2185 1 индийская рупия INR 0,0201 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1621 10000 иранских риалов IRR 0,0385 1 шведская крона SEK 0,155 1 швейцарский франк CHF 1,9313 1 израильский шекель ILS 0,4745 1 канадский доллар CAD 1,2 1 кувейтский динар KWD 5,5297 100 казахских тенге KZT 0,3342 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0196 100 венгерских форинтов HUF 0,4325 1 молдавский лей MDL 0,093 1 норвежская крона NOK 0,1518 100 узбекских сомов UZS 0,0132 100 пакистанских рупий PKR 0,6116 1 польский злотый PLN 0,4193 1 румынский лей RON 0,361 100 российских рублей RUB 1,6953 1 сербский динар RSD 0,0154 1 сингапурский доллар SGD 1,2655 1 саудовский риал SAR 0,4525 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2401 1 турецкая лира TRY 0,0488 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,041 100 японских йен JPY 1,1341 1 новозеландский доллар NZD 0,9874

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