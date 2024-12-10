Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,7948 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7948 1 австралийский доллар AUD 1,0854 1 белорусский рубль BYN 0,4961 1 болгарский леви BGN 0,918 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 100 южнокорейских вон KRW 0,1191 1 чешская крона CZK 0,0715 1 китайский юань CNY 0,2345 1 датская крона DKK 0,2407 1 грузинский лари GEL 0,6105 1 гонконгский доллар HKD 0,2187 1 индийская рупия INR 0,02 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1672 10000 иранских риалов IRR 0,0385 1 шведская крона SEK 0,1557 1 швейцарский франк CHF 1,9368 1 израильский шекель ILS 0,4763 1 канадский доллар CAD 1,1987 1 кувейтский динар KWD 5,5313 100 казахских тенге KZT 0,3346 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0196 100 венгерских форинтов HUF 0,4356 1 молдавский лей MDL 0,0929 1 норвежская крона NOK 0,1526 100 узбекских сомов UZS 0,0132 100 пакистанских рупий PKR 0,6116 1 польский злотый PLN 0,4214 1 румынский лей RON 0,361 100 российских рублей RUB 1,7 1 сербский динар RSD 0,0153 1 сингапурский доллар SGD 1,2689 1 саудовский риал SAR 0,4526 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2388 1 турецкая лира TRY 0,0488 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0409 100 японских йен JPY 1,125 1 новозеландский доллар NZD 0,9907

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