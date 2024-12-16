Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7878 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7878 1 австралийский доллар AUD 1,0839 1 белорусский рубль BYN 0,4885 1 болгарский леви BGN 0,9138 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 100 южнокорейских вон KRW 0,1184 1 чешская крона CZK 0,0715 1 китайский юань CNY 0,2335 1 датская крона DKK 0,2397 1 грузинский лари GEL 0,605 1 гонконгский доллар HKD 0,2186 1 индийская рупия INR 0,02 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1481 10000 иранских риалов IRR 0,0385 1 шведская крона SEK 0,155 1 швейцарский франк CHF 1,9081 1 израильский шекель ILS 0,472 1 канадский доллар CAD 1,1952 1 кувейтский динар KWD 5,5211 100 казахских тенге KZT 0,3242 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0196 100 венгерских форинтов HUF 0,4375 1 молдавский лей MDL 0,0932 1 норвежская крона NOK 0,1526 100 узбекских сомов UZS 0,0132 100 пакистанских рупий PKR 0,6114 1 польский злотый PLN 0,4194 1 румынский лей RON 0,3598 100 российских рублей RUB 1,6505 1 сербский динар RSD 0,0153 1 сингапурский доллар SGD 1,2601 1 саудовский риал SAR 0,4524 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2287 1 турецкая лира TRY 0,0486 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0408 100 японских йен JPY 1,1058 1 новозеландский доллар NZD 0,9827

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