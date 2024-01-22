Минэнерго Азербайджана форсирует назначение энергоменеджеров в крупные нежилые здания для повышения энергоэффективности

БАКУ/Trend/ — Министерство энергетики Азербайджана форсирует назначение энергоменеджеров, отвечающих за эффективное использование энергии в хозяйствующих субъектах с годовым энергопотреблением более 1000 тонн нефтяного эквивалента, а также в нежилых зданиях с площадью не менее 10 000 квадратных метров или годовым энергопотреблением более 250 тонн нефтяного эквивалента.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго.

Назначение энергоменеджера осуществляется Аттестационной комиссией, в которую входят: руководитель хозяйствующего субъекта или собственник нежилого здания и еще четыре специалиста, причем одним из членов комиссии должен быть представитель министерства энергетики Азербайджанской Республики.

Заявки на представление представителя в Аттестационную комиссию для назначения энергоменеджера принимаются в минэнерго по телефону (012) 598-16-53/54/55, а также на сайте www.minenergy. gov.az и по адресу электронной почты [email protected].

Напомним, что назначение энергоменеджеров готовится в соответствии со статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" и утверждается решением Кабинета министров Азербайджана № 436 "Требования к энергоменеджерам" от 8 декабря 2022 года, а также на основании "Правил об аттестации энергоменеджеров".

Минэнерго напоминает, что в случае отсутствия в хозяйствующих субъектах и зданиях энергетического администратора, в соответствии со статьей 279.0.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики на физических лиц налагается штраф в размере от 200 до 400 манатов, на должностных лиц - от 1000 до 1500 манатов, на юридических лиц - от 2500 до 3000 манатов.

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