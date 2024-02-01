Система "сертификатов ВИЭ" сыграет важную роль в развитии энергорынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ — Внедрение в Азербайджане системы сертификатов возобновляемой энергии сыграет важную роль в формировании рынка электроэнергии, стимулируя использование ВИЭ.

Об этом сказал газете "Vergilər" глава отдела управления проектами Госагентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана Джабраил Алиев, сообщает в четверг Trend.

Постановлением Кабинета министров от 28 сентября 2023 года №347 утверждены "Правила выдачи сертификата источника электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии".

"Сертификат возобновляемой энергии" означает документ, удостоверяющий источник электроэнергии, передаваемой в сеть. Система сертификации, созданная министерством энергетики и AREA, определяет покупку энергии из возобновляемых источников энергии, передаваемой от производителя к потребителю и потребляемой потребителем", — пояснил Алиев.

Такой "зеленый сертификат", который будет выдан производителю, отображает информацию об источнике электроэнергии, передаваемой в сеть, мощности установки, а также количестве произведенной электроэнергии и предотвращенных выбросах углекислого газа.

"Будут также сертификаты, предназначенные для потребителя. Они будут определять, что потребитель приобрел из сети электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии", — отметил представитель AREA.

Напомним, что первый сертификат производителя "зеленой энергии" в Азербайджане получила компания Masdar, построившая и запустившая в эксплуатацию в октябре 2023 года солнечную электростанцию в Гарадагском районе Баку.