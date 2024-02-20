Проект СЭС "Шафаг" будет осуществлять новая дочерняя структура bp

БАКУ /Trend/ - Проект строительства солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Азербайджане войдет в число первых проектов, которые будет осуществлять компания "Lightsource bp" - дочерняя структура bp, сообщает Trend во вторник со ссылкой на сайт bp.

Отметим, что во второй половине 2024 года завершится сделка по покупке bp контрольного пакета акций компании "Lightsource" - ведущего в мире разработчика и оператора объектов солнечной энергетики, а также аккумуляторов (хранилищ или накопителей энергии) для коммунальных предприятий.

Эта "зеленая" компания работает в 19 регионах мира, ее портфель объединяет 8,4 ГВт проектов в солнечной энергетике (оценен в два миллиарда долларов).

"Объединенная новая компания "Lightsource bp" будет отвечать за строительство, ввод и эксплуатацию СЭС "Шафаг" (Sunrise) в Джабраильском районе (Восточно-Зангезурский экономический район) Азербайджана. Строительство начнется в октябре 2024 года и займет около 18 месяцев, ориентировочно, до ноября 2025 года", - отмечено в материалах bp.

СЭС будет построена в 6 километрах к югу от города Джабраил, вблизи поселка Хаджилы на площади 802 гектара. Мощность станции - 240 МВт переменного тока (генерирующая мощность), которая на пике может достигать 288 МВт.

Электроэнергия, производимая электростанцией, будет передаваться в национальную электросеть Азербайджана. В рамках проекта также планируется строительство подстанции 33/330 кВ.

Ввод в коммерческую эксплуатацию станции намечен на декабрь 2025 года.

Финальное инвестиционное соглашение по проекту строительства солнечной электростанции «Шафаг» может быть подписано до июля 2024 года.

Напомним, что министерство энергетики Азербайджана и bp 3 июня 2021 года подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. Первоначальная оценка инвестиций в проект - $200 миллионов.

В проекте также задействованы SOCAR и "Азербайджанская инвестиционная компания".