У нас четкий и продуманный план по Новой коллективной количественой цели на следующую неделю - Самир Бежанов

БАКУ /Trend/ – У нас есть четкий и продуманный план по Новой коллективной количественой цели (NCQG) на следующую неделю, чтобы направлять процесс по всем ключевым мандатам.

Как сообщает Trend в субботу, об этом сказал заместитель ведущего переговорщика COP29 Самир Бежанов в ходе пресс-конференции в рамках COP29.

"Переговоры проходят неравномерно, и это нормальный темп работы. Так обычно и происходит. Как я уже говорил, в качестве председательства мы стремимся достичь справедливого и амбициозного результата. У нас есть четкий и продуманный план на следующую неделю, чтобы направлять процесс по всем ключевым мандатам. И, пользуясь случаем, я еще раз хочу подчеркнуть, что это будет коллективное достижение.

Мы, как председательство, будем выполнять свою часть работы. Мы делали это на протяжении всего года, всего месяца, создавая возможности и пространства для взаимодействия сторон. Но стороны должны проявлять гибкость и конструктивный подход. Им нужно работать вместе в таком настрое, чтобы мы смогли направить процесс к успешному результату. У меня нет сомнений в этом", - отметил он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.