Мы продолжим работу с участниками COP29 для внесения окончательных корректировок в нерешённые вопросы - Ялчин Рафиев

БАКУ / Trend/ - Мы продолжим работать с участниками, чтобы внести окончательные корректировки в те вопросы, которые остаются нерешёнными

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Сегодня мы опубликовали упрощённый пакет проектов решений, который включает также цель в 250 миллиардов долларов, установленную развитыми странами. Мы продолжим работать с участниками, чтобы внести окончательные корректировки в те вопросы, которые остаются нерешёнными, и будем стремиться к тому, чтобы эта COP стала самой амбициозной в плане результатов", - сказал он.

По его словам, ожидается, что COP29 представит сбалансированный пакет результатов, который включает также результаты по смягчению последствий изменения климата.

"250 миллиардов - это цифра, которую мы получили сегодня. Она всё ещё будет обсуждаться сторонами, и, когда мы достигнем окончательного соглашения, сможем дать комментарий на этот счёт. Цель в 250 миллиардов включает как государственные, так и частные средства. Это предложение, сделанное некоторыми сторонами, и мы включили эти предложения в проект", - добавил он.