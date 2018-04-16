Bakcell выступает за достойную работу для всех и экономический рост

16 апреля 2018 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell является партнером радиопередачи «Глобальные Цели», выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане.

Очередной выпуск радиопередачи «Глобальные Цели» будет посвящен восьмой цели в области устойчивого развития, а именно, устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Данная «глобальная цель» призвана содействовать предоставлению возможностей людям для нахождения приносящей доход работы, обеспечивающей безопасные рабочие условия и социальную защиту членов их семей. В дополнение к этому, цель также охватывает перспективы для личного развития и социальной интеграции всех людей.

В передаче примут участие глава отдела маркетинга, связей с общественностью и международных отношений проекта ABAD Турана Гасымова, Менеджер проекта ПРООН «Устойчивое управление земельными и лесными ресурсами в ландшафте Большого Кавказа» Эльтекин Омаров а также ковродел Сурая Рзаева.

Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20, 16 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 18 апреля (в 11:05) и 20 апреля (в 14:05) на ASAN Radio.

Основной целью цикла радиопередач «Глобальные Цели» является повышение уровня осведомлённости общества о «Целях в Области Устойчивого Развития», а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан, в связи с обеспечением устойчивого развития.

Отметим, что в сентябре 2015 года, мировые лидеры согласовали 17 Целей в Области Устойчивого Развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.

При поддержке компании Bakcell, в апреле 2018 года на ASAN Radio (100 FM) будут выпущены в эфир 5 радиопередач.

Являясь одним из крупнейших инвесторов и работодателей не-нефтяного сектора Азербайджана – компания Bakcell способствует экономическому росту страны, инвестируя в своих работников, предоставляя им безопасные рабочие условия и обеспечивая социальную защиту их семей.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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Azernews Newspaper
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