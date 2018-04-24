Номер «Şəbəkə» почты Азербайджана переводится в единую справочную службу

БАКУ /Trend/ - С первого мая 2018 года номер службы поддержки «123» центра обслуживания граждан – «Şəbəkə» прекращает свою работу, сказали Trend во вторник в центре.

Запросы граждан относительно почтовых и финансовых услуг будут обрабатываться единым Call-центром службы поддержки «155».

В настоящее время центр «155» обрабатывает запросы (на азербайджанском, русском и английском языке) по услугам телефонной связи, интернета, почтовым и финансовым услугам.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время в единый Call-центр предусматривается интеграция номеров справочных служб ООО Aztelekom и информационно-вычислительного центра - «157».

В перспективе предусматривается подключение к Call-центру тех структурных подразделений министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

Речь идет о создании централизованной системы, к которой смогут подключиться любые структуры. В идеале, как сказал ранее источник, было бы рационально, чтобы граждане имели возможность обращаться по любым интересующим их вопросам на единый номер. Это могут быть вопросы, касающиеся не только услуг связи, но и водоснабжения, электроснабжения и т.д.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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