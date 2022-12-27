Азербайджан создает новые национальные ИКТ стандарты

БАКУ /Trend/ - Начиная с 2023 года в Азербайджане планируется создание новых национальных информационно-коммуникационных стандартов.

Об этом, как сообщили во вторник Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, стало известно в ходе очередного заседания технического комитета (ТК-05) по стандартизации информационно-коммуникационных технологий.

На заседании было отмечено, что работа, проделанная в соответствии с планом действий на 2022 год, и вопросы, которые предстоит решить в 2023 году, в частности, подготовка новых национальных стандартов, очень важно с точки зрения дальнейшего развития ИКТ сектора страны.

Также, сообщалось, что в 2022 году было проведено три заседания техкомитета, подготовлено семь национальных стандартов в области ИКТ, а также проведен пересмотр других семи стандартов, ранее принятых в соответствии с действующим законодательством.

"Стандартизация определяет основу не только текущего, но и будущего развития, а также постоянно развивается в связи с научно-техническим прогрессом. Динамичное развитие сферы ИКТ требует создания национальных стандартов как в Азербайджане, так и в других странах мира", - было отмечено на заседании.