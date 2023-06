Признание инновационного совершенства: Samsung возглавляет мировой рынок телевизоров 17-й год подряд

БАКУ/Trend/ - Благодаря своему техническому опыту и ведущим в отрасли инновациям, компания Samsung Electronics получила признание за лидерство и превосходство на мировом рынке.

По данным исследовательской компании Omdia, Samsung вновь возглавила мировой рынок телевизоров в 2022 году, что стало 17-м годом подряд, когда компания занимает первое место в телевизионной индустрии. Это достижение можно объяснить приверженностью компании к премиальным впечатлениям от просмотра и ориентированному на пользователя дизайну.

Отдавая предпочтение линейке продуктов премиум-класса, Samsung сохраняет беспрецедентное лидерство в телевизионной индустрии на протяжении впечатляющих 17 лет, примером чего является линейка Neo QLED. В 2022 году компания Samsung продала 9,65 млн единиц телевизоров QLED и Neo QLED, доведя совокупные продажи до 35 млн единиц с момента их запуска в 2017 году. Samsung также доминировал в сегменте рынка сверхбольших телевизоров в 2022 году, показав долю рынка в 36,1% и 42,9% для телевизоров с диагональю более 75 и 80 дюймов соответственно. На рынке телевизоров премиум-класса стоимостью свыше 2500 долларов Samsung сохранил самую большую долю рынка по доходам – 48,6%.

"Наше лидерство в отрасли на протяжении последних 17 лет стало возможным благодаря неизменной лояльности и доверию потребителей к нашей продукции", – сказал Чолги Ким, исполнительный вице-президент подразделения визуальных дисплеев компании Samsung Electronics.

"Мы продолжим прокладывать путь к созданию самых премиальных устройств, которые выходят за рамки премиального качества изображения".

Лидерство Samsung на рынке телевизоров в течение 17 лет подряд является свидетельством стремления компании предоставлять самые инновационные продукты с ориентированным на потребителя дизайном и улучшенным пользовательским опытом. Выпуск телевизора Bordeaux в 2006 году ознаменовал массовое распространение ЖК-телевизоров с изысканным дизайном и легким форм-фактором. Это также был первый случай, когда Samsung занял первое место на мировом рынке телевизоров. Компания продолжала приближать революционные технологии к потребителям, выпустив свой первый LED-телевизор в 2009 году и Smart TV в 2011 году, удерживая первое место на рынке на протяжении всех этих запусков и после них.

Samsung продолжал расширять границы качества изображения и инноваций, представляя продукты с новейшими технологиями. В 2017 году Samsung определил термин "дисплей следующего поколения", представив первый телевизор QLED, в котором использовалась технология квантовых точек для достижения 100-процентного цветового объема впервые в отрасли. В 2018 году компания выпустила революционную модель QLED 8K, за которой в 2021 году последуют квантовые мини-светодиоды Neo QLED и самосветящиеся светодиоды MICRO LED. Эта коллекция инновационных технологий переопределила стандарт качества телевизионного изображения и продолжает каждый раз устанавливать новые отраслевые ориентиры.

Кроме того, Samsung находится на переднем крае создания новых категорий, таких как серия Lifestyle. Начав с культового дизайна The Serif в 2016 году, Samsung продолжает развивать свою линейку продуктов с дизайном, улучшающим пользовательский опыт, с помощью таких продуктов, как The Frame, The Sero, The Terrace, The Premiere и The Freestyle.

В 2023 году компания Samsung продолжает стремиться к инновациям, разрабатывая интуитивно понятные технологии, предназначенные для удовлетворения потребностей пользователей. SmartThings обеспечит бесшовную интеграцию и подключение множества устройств, при этом безопасность останется главным приоритетом, позволяя пользователям создавать глубоко персонализированный опыт, учитывающий их уникальные предпочтения и потребности.

Подробнее: samsung.com