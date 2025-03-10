В Азербайджане граждане смогут получать справку о семейном положении в цифровом формате

БАКУ /Trend/ - На азербайджанской платформе mygov запущена новая услуга "Справка о семейном положении". Благодаря этому нововведению граждане смогут официально и в полностью цифровом формате получить документ, подтверждающий семейное положение.

Об этом Trend сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития Азербайджана.

Было отмечено, что "Справка о семейном положении" может потребоваться при повторном вступлении в брак, при заключении брака за границей, по гражданско-правовым вопросам (например, при наследовании или иммиграционных процедурах), при подаче заявления на получение гражданства или разрешения на постоянное проживание в зарубежных странах.

Отметим, что интеграция услуги в платформу mygov осуществлена при совместном сотрудничестве Агентства инноваций и цифрового развития и министерства юстиции Азербайджанской Республики.

Порядок использования услуги следующий:

- гражданин заходит на платформу mygov и выбирает раздел "Услуги", где получает доступ к услуге "Справка о семейном положении".

- кликает на "Новое обращение";

- выбирает место, куда будет представлена справка: страна или посольство;

- выбирает подходящую страну или посольство из списка;

- вводит контактный номер и адрес электронной почты;

- записывает дополнительную информацию в раздел примечаний (необязательно);

- подтверждает введенные данные;

- запрос направляется в министерство юстиции.

После того, как документ будет готов, пользователь может перейти в раздел "История" на платформе mygov, и получить справку, кликнув на "просмотреть документ". Для получения "Справки о семейном положении" государственная пошлина не требуется.

До введения этой услуги граждане должны были лично обращаться в центры обслуживания и ЗАГСы для получения справки о семейном положении, проходя ряд административных процедур. Новый цифровой подход полностью автоматизирует этот процесс, обеспечивая гражданам максимальный комфорт, экономию времени и ресурсов, а также улучшая доступность и гибкость в использовании государственных услуг.

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