Узбекско-китайское СП Asia Trans Gas объявило тендер на страховые услуги
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Рассмотрены более 500 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Получающие профессиональное образование в Азербайджане лица впервые получат учебники по специальности
Какие музеи Европы стоит посетить? Британское издательство выпустило книгу с очерками азербайджанского искусствоведа
Возобновление транспортного сообщения на Южном Кавказе сформирует новый облик региона - российский эксперт
Минкультуры провело онлайн-встречу по концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку (ФОТО)
В Азербайджане выплачены дополнительные срочные надбавки медперсоналу, участвующему в борьбе с коронавирусом
Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме пока нет - минобразования Азербайджана
Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня обсудят возможности углубления сотрудничества стран