В первом квартале 2018 года Турцию посетили свыше 5 млн туристов – министр

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года Турцию посетили 5,1 миллиона туристов, сказал министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Куртулмуш, этот показатель является рекордным.

Министр также отметил, что Турция обладает важным туристическим потенциалом, что привлекает иностранных туристов.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что согласно прогнозам Турцию в 2018 году посетят 36 миллионов туристов.

При этом, отметил глава государства, не исключено, что этот показатель по итогам года достигнет 40 миллионов человек.

«У Турции большой туристический потенциал, и туризм является одним из важных секторов в развитии экономики страны», - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция ожидает прибытия в 2018 году более 30 миллионов зарубежных туристов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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