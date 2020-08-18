Ляпис-лазурь придаст импульс развитию грузоперевозок между Туркменистаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - Реализация соглашения о транспортном коридоре Ляпис-Лазурь придаст дополнительный импульс развитию грузовых перевозок между Афганистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Туркменистаном, сообщили Trend в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Кроме того, в министерстве отметили, что это соглашение также будет способствовать активизации торгово-экономических связей между странами-учатниками.

В целом, в министерстве отметили, что маршрут "Ляпис-лазурь" является одним из важных направлений транспортного сотрудничества Грузии с Туркменистаном.

"Мы заинтересованы в установлении более прочных транспортных связей с Туркменистаном, учитывая тот факт, что он граничит с Каспийским морем и является важной частью коридора Европа-Азия", - отметили в министерстве.

Говоря об инвестициях в данный проект, Грузия подчеркнула, что он не предусматривает выделения конкретной суммы.

"Однако страны обязуются предоставить инфраструктурные объекты и облегчить таможенные процедуры для обеспечения беспрепятственного движения транспортных потоков по коридору", - добавили в грузинском министерстве.

Кроме того, грузинская сторона рассказала о мерах, которые она проводит в стране для лучшения работы коридора.

"Грузия активно инвестирует в транспортный сектор, включая инфраструктуру аэропортов, модернизацию железных дорог, строительство автомагистралей Восток - Запад, развитие портовой инфраструктуры. В результате реализации текущих и планируемых инфраструктурных проектов транспортная безопасность значительно возрастут в ближайшие годы," - отметили в министерстве.

Напомним, что соответствующее соглашение по проекту Ляпис-лазурь между Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Афганистаном было подписано 15 ноября 2017 года на министерском заседании 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану в Ашхабаде.

Согласно проекту Ляпис-лазурь, железнодорожные пути и автострады должны соединить город Тургунди (афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в два миллиарда долларов.

(Автор: Джейла Алиева)

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