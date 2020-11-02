«Туркменские авиалинии» продлили приостановку авиасообщений

БАКУ /Trend/ - «Туркменские авиалинии» продлили приостановку авиарейсов до 31 декабря 2020 года, в связи с мерами по предотвращению проникновения пандемии коронавируса COVID-19 в страну, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, что отменены следующие рейсы:

Ашхабад – Стамбул – Ашхабад

Ашхабад – Москва – Ашхабад

Ашхабад – Санкт-Петербург – Ашхабад

Ашхабад – Казань – Ашхабад

Ашхабад – Минск – Ашхабад

Ашхабад – Алматы – Ашхабад

Ашхабад – Франкфурт-на-Майне – Ашхабад

Ашхабад – Бирмингем – Ашхабад

Ашхабад – Амритсар – Ашхабад

Ашхабад – Дели – Ашхабад

Ашхабад – Дубай – Ашхабад

Ашхабад – Абу-Даби – Ашхабад

Ашхабад – Пекин – Ашхабад

Ашхабад – Бангкок – Ашхабад.



Напомним, что ранее «Туркменские авиалинии» продлевали приостановку рейсов до 31 октября 2020 года.

Также, ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Помимо этого, ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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