Россия организовала 12-ый вывозной авиарейс из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Россия организовала двенадцатый вывозной авиарейс из Туркменистана, сообщает Trend в среду со ссылкой на посольство России в Туркменистане.

Отмечается, что из Туркменабада (Туркменистан) в Москву (Россия) организован вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines, которым перевезено 172 человека.

Напомним, что ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из ряда других стран с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться раньше из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

Так, ранее было предписано обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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