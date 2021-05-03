Turkish Airlines возобновляет полеты по маршруту Стамбул - Гянджа - Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить с 15 мая 2021 года авиасообщение в направлении города Гянджа.

Об этом сказал в понедельник Trend представитель авиакомпании в Азербайджане Ильяс Сейфулла.

По его словам, авиарейсы Стамбул - Гянджа - Нахчыван будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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