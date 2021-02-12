Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение в направлении Гянджи

БАКУ/Trend/ - Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение в направлении города Гянджа.

Об этом, как сообщает Trend, сказал представитель авиакомпании в Азербайджане Ильяс Сейфулла.

По его словам, развитие туристического потенциала Гянджи, Гёйгеля, Гедабека и Нафталана позитивно влияет на рост количества иностранных гостей региона.

"Учитывая эти факторы, мы планируем организовать авиарейсы в Гянджу по приемлемым ценам", - сказал он.

Напомним, что рейсы в Гянджу начнут выполняться уже в мае 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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