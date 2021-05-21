АЖД доставят более 140 контейнеров в Турцию

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container продолжит транспортировку контейнеров в направлении Турции.

Об этом сказали в пятницу Trend в пресс-службе ADY Container.

По ее данным, в Бакинский морской международный порт в целом доставлен 141 40-футовый контейнер с разными грузами.

"После перевалки контейнеров портом планируется их транспортировка тремя блок-поездами в направлении Турции", - сказали в ООО.

Отметим, что рейс осуществляется два раза в неделю в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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