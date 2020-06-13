Нефтегазохимические проекты в Казахстане обеспечат природным газом

В Казахстане внесены поправки в закон, позволяющие обеспечить природным газом нефтегазохимические проекты. На сегодняшний день в Казахстане планируется реализация ряда проектов по производству нефтегазохимической продукции с использованием сырья – газа. Однако ранее не был установлен механизм обеспечения газом данных проектов, сообщает Trend со ссылкой на Казинформ.

Министерством энергетики Казахстана на постоянной основе ведется системная работа по переходу от сырьевой направленности нефтегазовой отрасли к созданию нефтегазохимических производств, выпускающих продукцию c высокой добавленной стоимостью.

Природный газ является ценнейшим сырьем для газохимии. Увеличение степени извлечения и эффективное использование всех ценных компонентов газа дают жизнь целым классам новых химических материалов.

Необходимо отметить, что продукция газохимии является ценным экспортным товаром, торговать которым выгоднее, нежели просто газом. После четырех-пяти стадий переработки газа (к примеру, газ→этан→этилен→полиэтилен→изделия из полиэтилена) стоимость конечной продукции возрастает примерно в 5-6 раз.

Одним из ключевых вопросов является обеспечение сырьем. С целью решения данного вопроса были внесены поправки в Закон «О газе и газоснабжении» (Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения» от 30.12.2019 года №297-VI).

В рамках реализации закона приказом министра энергетики Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №165 утверждены Правила формирования перечня инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции.

В правилах предусмотрен механизм оценки эффективности инвестиционных проектов с точки зрения государства. Согласно механизму проекты будут оцениваться по балльной системе на основе критериев, характеризующих их преимущества на базе макроэкономических, социальных, экологических и технических показателей.

Производство базовой газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой отрасли, что соответствует нашей стратегии технологического развития.