В Казахстане стартовал прием заявок на выплату 42500 тенге от плательщиков ЕСП

Начался прием заявлений на единовременную выплату выплату из Государственного фонда социального страхования Казахстана в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге от граждан-плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП), передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Самозанятые граждане, являющиеся плательщиками ЕСП, потерявшие доход в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., могут подать заявление на выплату 42 500 тенге следующим образом:

– веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz;

– портал 42500.enbek.kz;

– telegram-боты;

– приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;

– портал homebank.kz.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки не надо, поскольку ответ на sms является автоматической подачей.

Как сообщалось ранее, с 16 июля также осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.