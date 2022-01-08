Шесть вооруженных преступников убито в Таразе
БАКУ/Trend/ - В Таразе убито шесть вооруженных преступников, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
По данным оперативного штаба Жамбылской области, задержано 69 провокаторов, предотвращен ряд террористических актов, убиты 6 вооруженных преступников.
«Ранения получили пять сотрудников правоохранительных органов, повреждено более 100 служебных машин. В областном центре установлено 11 блокпостов. В течение минувших суток злоумышленники напали на блокпосты 4 раза. Операция по выявлению и задержанию членов вооруженных групп продолжается. Задействовано более 2 тысяч сотрудников полицией, КНБ, военнослужащих регионального командования «Юг», а также более 100 единиц техники», - говорится в сообщении.
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