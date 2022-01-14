Подготовка к заседанию Совета МПА СНГ в Казахстане продолжается - Валентина Матвиенко

БАКУ/Trend/ - Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко не видит оснований для переноса или отмены заседания Совета МПА СНГ, намеченного на конец марта в Республике Казахстан. Об этом она сообщила сегодня в ходе встречи с парламентскими журналистами, передает Trend со ссылкой на МПА СНГ.

Напомним, в этом году Ассамблея отмечает свое 30-летие. По приглашению Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева приуроченные к этому событию мероприятия пройдут в марте 2022 года в Алматы — городе, в котором в 1992 году было подписано Соглашение о создании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

По словам Валентины Матвиенко, ситуация в Казахстане стабилизируется, в том числе, благодаря помощи миротворческих сил ОДКБ и решительным действиям президента и органов власти Казахстана.

«Мы продолжаем подготовку к заседанию Совета МПА СНГ, более того, хотим пригласить наших зарубежных партнеров на это торжественное мероприятие. В Казахстане также заинтересованы в его проведении», — отметила Валентина Матвиенко.